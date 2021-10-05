Utair опровергла сообщения о пилоте, якобы отказавшемся лететь в Грозный

Лайнер Utair, совершавший рейс из Москвы в Грозный, совершил накануне посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за неблагоприятных погодных условий в Чечне и снова отправился к месту назначения сегодня утром.

Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, опровергнув таким образом сообщения о якобы нежелании пилота лететь в столицу Чечни.

Представитель авиакомпании пояснил, что в аэропорту Грозного нижняя граница облаков была ниже допустимого минимума. Посадка в Минводах прошла в штатном режиме. Чтобы пассажиры могли с комфортом дождаться стабильно благоприятных метеоусловий, Utair предоставила всем, которым это понадобилось, горячее питание и гостиницу.

При этом пользователи соцсетей делились информацией о том, что пилот после посадки в Минводах якобы заперся в отеле, буквально отказываясь лететь в Грозный, и пассажиры дожидались его более 10 часов. Представитель перевозчика подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.