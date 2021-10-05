Сбой соцсетей привел к ажиотажному спросу на телевизоры и аудиокниги в России

По данным компании Wildberries, за несколько часов, что длился накануне масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, россияне активно покупали телевизоры, аудиокниги и игрушки.

Аудиокниги вечером 4 октября скупали почти в 2,5 раза активнее, чем за день до этого. Продажи телевизоров во время отключения соцсетей выросли на 39%, проекторов для просмотра фильмов - на 84%, синтезаторов - более чем в два раза.

Кроме того, за один день резко вырос спрос на развивающие игры для домашнего досуга: геоборды покупали вдвое чаще, спрос на железные дороги вырос почти на треть, спирографы россияне приобретали на 47% чаще, настольные игры - на 10%.