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Кадыров вступил в должность главы Чечни в свой юбилей

Кадыров вступил в должность главы Чечни в свой юбилей

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, в день своего 45-летнего юбилея, официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.

Церемония прошла во время торжественного заседания парламента республики, которое состоялось в новом зале резиденции главы Чечни.

Политик произнес слова присяги на чеченском и русском языках.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу", - цитирует его РИА Новости.

Затем спикер парламента Магомед Даудов вручил Рамзану Кадырову штандарт главы ЧР.

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