Мясников перечислил парадоксы коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о загадочных парадоксах коронавируса.

По словам медика, первый парадокс связан с "суперраспространителями". Эти люди сами не болеют ковидом, но массово заражают окружающих. Такими активными переносчиками вируса выступают около 20% людей, при этом их достаточно сложно выявить.

Второй парадокс связан с тем, что предрасположенность к заболеванию у всех разная. Так, люди с первой группой крови реже заражаются коронавирусом, а некоторые болеют по несколько раз, отметил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Уровень антител не является информативным показателем для врачей, выявить инфекцию помогает анализ крови, а вот ПЦР-тест часто ошибочен. "Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. 40% ложноотрицательных случаев! Куда дальше?" - подчеркнул Мясников.