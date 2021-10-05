Кремль: ситуация вокруг Саакашвили – театр абсурда
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили "театром абсурда".
Ранее Саакашвили в письме Владимиру Зеленскому заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, а также назвал себя "личным узником" президента России Владимира Путина.
"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября.
Вестник Кавказа
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