Кремль: ситуация вокруг Саакашвили – театр абсурда

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили "театром абсурда".

Ранее Саакашвили в письме Владимиру Зеленскому заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, а также назвал себя "личным узником" президента России Владимира Путина.

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября.