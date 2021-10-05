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Суд против Кочаряна перенесен: адвокат не успела прочитать 82 тома дела

Суд против Кочаряна перенесен: адвокат не успела прочитать 82 тома дела

Судебное заседание по делу зачинщика нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении, лидера одноименного националистического блока Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера, депутата от того же блока Армена Геворкяна было перенесено на неделю. Об этом сообщают армянские СМИ.

Соответствующее решение было принято по ходатайству нового адвоката Геворкяна Лусине Саакян: она пожаловалась, что не смогла за несколько дней прочесть 82 тома уголовного дела и попросила дополнительное время.

Суд под председательством Анны Данибекян согласился дать ей еще неделю. Тем не менее, Саакян указала, что этой недели ей также не хватит, передает Sputnik Армения.

Очередное заседание назначено на 12 октября, оно начнется в 13:00 по местному времени (12:00 мск).

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, экс-вице-премьер Армен Геворкян - в отмывании денег.

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Вестник Кавказа

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