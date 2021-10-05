Сахиб Пашазаде: "Мы вдвойне счастливы, что представляем мугам после войны"

Заслуженный артист Азербайджана, блестящий тарист Сахиб Пашазаде уже многие годы прославляет Азербайджан за рубежом, участвуя на различных фестивалях, конкурсах и концертах в составе своего инструментального ансамбля "Мугам". Вчера Сахиб Пашазаде (тар), а также заслуженные артисты Азербайджана Гочаг Аскеров (ханенде), Бабек Нифталиев (ханенде), Тогрул Асадуллаев (кеманча), Кямран Керимов (нагара), Сабина Арабли, Алмаханым Ахмедли, Рафаэль Аскеров (балабан) исполнили "Карабах шикестеси", "Худаяр теснифи" и мугам в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского на вечере мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом".

- Сахиб, ваш концерт приурочен к первой годовщине начала Отечественной войны Азербайджана?

- Да, это чувствительная тема для азербайджанцев. Концерт называется "Шушинских гор вершины окутаны туманом". С этих слов начинается азербайджанская национальная песня "Горы Шуши". Четыре солиста мугамных конкурсов, которых сопровождал мугамный ансамбль, художественным руководителем которого являюсь я. Все наши музыканты, все наши солисты рады представить российским зрителям наш мугам, нашу музыку, четыре наших национальных инструмента - тар, кеманча, балабан и нагара. Мы как граждане Азербайджанской Республики вдвойне счастливы, что представляем мугам после Второй Карабахской войны.

- Вы сыграли произведения, характерные именно для Карабахского региона, для Шуши?

- В основном да. Все эти песни про Карабах, Шушу и другие наши города. Это символический концерт. Большинство солистов из Карабаха: Бабек из Кельбаджара, Гочаг из Физули, Сабина из Агдама. Мы представляем Карабахскую мугамную школу. В Азербайджане ведь три основных мугамных школы - Карабахская, Бакинская и Ширванская. Но карабахский мугам древнейший, именно он исторически лег в основу азербайджанского мугама.

- В чем различия этих школ мугама?

- Ширванская школа отличается другими свойствами пения и исполнения на инструментах. Бакинская мугамная школа больше основана на словах, карабахская школа - на голосе. У мугама две основы - музыка и слова. Это можно сравнить с классической четырехчастной симфонией. Там же есть тоже кульминация, драматический сюжет. Драматический сюжет в мугаме начинается с нижних мелодий, а на верхних мелодиях - кульминация. Это очень интересная концепция.