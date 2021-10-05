Стало известно, как Путин отпразднует день рождения

В день рождения у Владимира Путина есть рабочие планы, но вечером он отпразднует в кругу родных и близких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что 7 октября российскому лидеру исполнится 69 лет.

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что празднование дня рождения не повлияет на самоизоляцию главы государства.

"Да нет. Сейчас такой особо уже нету самоизоляции", - добавил он.