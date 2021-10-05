В Кремле сообщили об агрессии коронавируса

Уровень вакцинации в России недостаточен, а коронавирус становится злее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, это цифры очень плохие. И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что сегодня в России подтвердили 895 смертей от коронавируса, за все время - 211 696.