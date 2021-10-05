В Московской области развернут еще 400 ковидных коек

В Подмосковье увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном минздраве, пишет ТАСС.

В регионе растет заболеваемость - две недели назад в сутки выявляли порядка 1 тыс случаев коронавируса, сегодня - уже более 1,7 тыс случаев.

"Мы следим за эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд. В ближайшее время мы откроем еще более 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В настоящее время в Подмосковье развернуто свыше 9,2 тыс ковидных коек, около 8,8 тыс из них оснащены кислородом.