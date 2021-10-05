Поможет ли "золотой" газ "Северному потоку-2"?

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на торгах в Европе сегодня достигла очередного рекордного значения - более $1,3 тыс за тысячу кубометров. Об этом говорят данные биржевой сети ICE.

Максимум на открытии торгов составил $1228,8, в дальнейшем цены достигли $1303 за тысячу кубометров, пробив новый порог - $1,3 тыс.

Напомним, накануне, установив рекорд в $1,2 тыс за тысячу кубометров, цена на газ резко упала - после сообщений об одобрении Датским энергетическим агентством начала тестирования первой нитки российского газопровода "Северный поток-2": менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подешевели почти на $70, до $1124 за тысячу кубометров.

Газ на европейском рынке подорожал более чем в два раза за последние два месяца: в начале августа фьючерсы торговались около $515 за тысячу кубов, месяц спустя они подорожали до $614, а к концу сентября - уже вдвое.

В то же время, оператор проекта "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG, продолжает бороться за исключение газопровода из-под газовой директивы ЕC: сегодня в компании сообщили о подаче апелляции на решение немецкого суда Германии об отказе сделать это.

"Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ", - цитирует сообщение ТАСС.