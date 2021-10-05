Инвестор из Казахстана полностью приобрел АТБ

Компания ТОО Pioneer Capital Invest приобрела 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка, который находился на санации у Центробанка России с апреля 2018 года, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банком России и ТОО Pioneer Capital Invest, победителем состоявшихся 17.09.2021 торгов, подписан договор купли-продажи 100% акций "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках продажи ЦБ получил 14 млрд рублей. Также регулятор до конца ноября 2021 года ожидает от нового владельца банка перечисления части чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года.

Стоит добавить, что новый владелец АТБ будет определять дальнейшие корпоративные движения и стратегию банка.