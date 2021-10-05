На Кубани выявили интернет-магазин с поддельными часами известных брендов

В Краснодарском крае по факту организации канала продажи поддельных наручных часов известных брендов возбуждено уголовное дело.

"Оперативниками краевого главка установлено, что торговля фальшивыми часами велась через интернет-магазин. В офисном помещении торговой площадки проведен обыск. Изъято 25 единиц часов, а также 3 ноутбука и 2 системных блока, содержащих бухгалтерскую отчетность и более 80 мобильных телефонов, с которых публиковались объявления о продаже наручных часов с логотипами известных мировых брендов в соцсетях", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

По предварительным данным, сумма ущерба компаниям - правообладателям торговых марок составила около 10 млн рублей.

Дело возбуждено по статье "Незаконное использование чужого товарного знака".