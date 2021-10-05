Подростков с 12 лет разрешили вакцинировать от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 12-15 лет. Такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава АР.

В нем говорится, что в стране продолжается вакцинация в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в АР на 2021-2022 годы".

Учитывая текущую эпидситуацию и официальные разрешения на вакцинацию подростков вакциной Pfizer, выданные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Научно-медицинский совет Минздрава Азербайджана решение о том, что подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут быть вакцинированы против COVID-19 препаратом Pfizer.

Для этого понадобятся соответствующие медицинские показания, а также согласие обоих родителей. Процесс вакцинации будет происходить централизованно в Бакинском Центре здоровья, записаться на прививку надо заранее.