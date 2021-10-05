Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

"Главы государств обсудили последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент поздравил с 69-м днем рождения своего коллегу из Таджикистана. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения", - добавили в пресс-службе.

Путин и Рахмон подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений двух стран, партнерства и союзничества.