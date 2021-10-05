Алтай Кульгинов: Нур-Султан будет газифицирован к 2023 году (ВИДЕО)

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов в интервью телеканалу "Хабар" рассказал о планах по полной газификации Нур-Султана.

В столичных жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Юго-Восток", "Промышленный" и "Агрогородок" уже проложено 645 км газораспределительных сетей, - рассказал градоначальник

"Туда сейчас активно подводятся инженерные сети. То есть мы обеспечиваем доступ и параллельно занимаемся подведением газа к каждому дому. Уже в Сарыаркинском районе свыше 100 домов подключили к газу, они счастливы. Ведь разница между газом и углем колоссальная. Газификация будет длиться до 2023 года, в несколько этапов. По плану в 2023 году весь Нур-Султан будет газифицирован", - сообщил Кульгинов, передает Sputnik Казахстан.

С переходом на газ снизился и тариф на голубое топливо - в этом вопросе государство пошло навстречу жителям.

"Изначально тариф был 45 тенге, первый тариф был 60 тенге, потом опять 45. Я думаю, здесь нужно понимать, что государство пошло навстречу жителям. Сейчас тариф 37 тенге, это оптимальный тариф", - поведал аким, добавив, что сейчас строится ТЭЦ-3, которая будет работать на газу.

"Есть энергоисточники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, еще строится ТЭЦ-3. ТЭЦ-3 сразу мы на газу строим. В ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 у нас 13 водогрейных котлов есть. Четыре из них мы перевели на газ, остальные переведем до конца октября. Но энергетические котлы пока будут работать на угле, это связано с тарифами на электроэнергию. Поэтому будем переходить поэтапно. Сперва водогрейные котлы переводим на газ, потом частный сектор, и тем самым мы значительно улучшим экологию и воздух в городе", - добавил Алтай Кульгинов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сгладить тарифы на газ по регионам и обеспечить население доступным газом, потребовав создать новую понятную и прозрачную модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения и тех отраслей экономики, которые особо чувствительны к цене на газ.