Токаев приедет в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалу, сообщает пресс-служба Аккорды.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и двустороннего сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности.

Глава государства рассказал делегации Евросоюза о политических и экономических реформах в Казахстане, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Гилмор высоко оценил уровень политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства. Он также добавил, что предстоящий визит Токаева в Брюссель станет основной вехой в развитии двусторонних отношений.

"Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказании помощи афганским студентам", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что Гилмор и Хакала будут представлять Брюссель на гражданском форуме Центральная Азия – Европейский Союз в Алматы.