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В Минфине видят благоприятную ситуацию в экономике России

В Минфине видят благоприятную ситуацию в экономике России

В Минфине считают, что экономика России восстановилась и является благоприятной.

"В целом мы видим, что экономические условия достаточно благоприятные. Экономика восстановилась, а ее устойчивость усилилась", - заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видеоконференцсвязи.

Силуанов добавил, что "восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично: это касается и экономики, и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости".

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Вестник Кавказа

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