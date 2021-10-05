В Минфине видят благоприятную ситуацию в экономике России

В Минфине считают, что экономика России восстановилась и является благоприятной.

"В целом мы видим, что экономические условия достаточно благоприятные. Экономика восстановилась, а ее устойчивость усилилась", - заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видеоконференцсвязи.

Силуанов добавил, что "восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично: это касается и экономики, и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости".