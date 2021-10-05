Источник сообщил о задержании главы Евпатории

Задержана глава муниципального образования - председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко, об этом рассказал осведомленный источник.

"Проводятся оперативно-следственные действия в здании администрации города и городского совета", - цитирует его "Интерфакс".

Источник добавил, что для задержанной Харитоненко скоро будет избрана мера пресечения.

Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, Олеся Харитоненко возглавила муниципалитет в 2014 году, в 2019 году ее переизбрали на этот пост.