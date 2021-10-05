Источник сообщил о задержании главы Евпатории
Задержана глава муниципального образования - председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко, об этом рассказал осведомленный источник.
"Проводятся оперативно-следственные действия в здании администрации города и городского совета", - цитирует его "Интерфакс".
Источник добавил, что для задержанной Харитоненко скоро будет избрана мера пресечения.
Официальных комментариев пока не поступало.
Напомним, Олеся Харитоненко возглавила муниципалитет в 2014 году, в 2019 году ее переизбрали на этот пост.
Вестник Кавказа
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