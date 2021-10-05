В дома жителей Грозного досрочно дали тепло

Жителям Грозного дали тепло - отопительный сезон сегодня в столице Чечни начался досрочно из-за сильного похолодания.

"Подготовка энергетического комплекса города к осенне-зимнему периоду была завершена с опережением плана, и 23 стационарных котельных, 40 блочно-модульных котельных, а также тепловые сети протяженностью 372,5 км были готовы к отопительному сезону на 100%. В этом году он официально начался 5 октября", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Грозного в Instagram.

С сегодняшнего дня подключение многоквартирных домов и объектов социнфраструктуры к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний и территориальных сетевых организаций (ТСО), а вызвано оно понижением температуры воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании, - уточнили в пресс-службе.