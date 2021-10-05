Россия и Узбекистан резко увеличили число авиарейсов

С 5 октября между Россией и Узбекистаном в разы вырастет число авиарейсов, пишет Podrobno.uz.

Российские авиакомпании будут совершать четыре рейса в неделю по маршруту Москва – Ташкент, два по маршрутам Москва – Бухара и Москва – Самарканд, а также по одному рейсу в неделю между Москвой и городами Ургенч, Наманган, Фергана, Андижан, Термез.

Узбекистан будет выполнять такое же количество рейсов в Москву.

Также с 5 октября разрешены регулярные рейсы из других международных аэропортов России в вышеуказанные города Узбекистана - по одному рейсу в неделю.