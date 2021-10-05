Футбольный матч Грузия-Греция в Батуми смогут посмотреть треть зрителей стадиона

"На футбольный матч Грузия-Греция, который пройдет в Батуми, будет допущено 33% зрителей", - заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

"Болельщики будут допущены на стадион при одном условии: они должны будут предоставить документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа, отрицательный экспресс-тест на антиген или справку о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев", - заявил Гибрадзе, передает Грузия Online.

Напомним, футбольный матч Грузия-Греция состоится 9 октября в 20:00 на Центральном стадионе Батуми.