Александр Караваев: российский бизнес откроет Зангезурский коридор

Интерес российских предприятий к разработке меди поможет разблокировать коммуникации на Южном Кавказе - об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, комментируя приобретение российской горнорудной компанией GeoProMining контрольного пакета в 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, разрабатывающего Каджаранское медно-молибденовое месторождение в Армении.

В первую очередь экономист объяснил интерес GeoProMining к армянскому предприятию. "Вся медная отрасль, от добычи до выплавки полуфабрикатов или готовой продукции, пошла сейчас в гору в связи с переходом на электродвигатели и постепенным отказом от двигателей внутреннего сгорания. Из-за этого стоимость меди подскочила в разы, образовался дефицит в автомобильной промышленности по направлению создания аккумуляторов и другой готовой продукции. Поэтому стали интересны в целом локальные точки цветной и редкоземельной металлургии (золото и молибден, которые добывают в Каджаране, также являются компонентами элементов электромобилей)", - напомнил он.

"О существовании и работе этого завода знали всегда, он был построен еще в 1970-е годы, но до сих пор к нему не было проявлено такого интереса, как сейчас, поскольку отрасль не была настолько выгодной. А во время пандемии цены на медь очень выросли, и она уже стала интересным ресурсом. Кстати, если взглянуть на экспортный профиль Армении, то продажи меди занимают в нем очень большую долю по стоимости, для республики медь - как нефть для нефтяных держав", - добавил Александр Караваев.

"Раньше, когда российские компании пытались оптимизировать свое присутствие в Армении и повысить экономическую отдачу, компенсировать расходы, они шли по пути повышения ставки тарифов - на электричество и газ. Тем самым российский бизнес в некотором смысле оправдывал свое присутствие в Армении. Теперь же появился прямой интерес в горнодобывающей отрасли. Есть данные, что переход Зангезурского комбината под российский контроль был одним из условий, поставленных руководством РФ для послевоенного сотрудничества с Арменией. Для Армении это стало компромиссом, поскольку буквально месяц назад шли разговоры о национализации Зангезурского комбината, а сейчас правительство получило контроль только над 15% акций и ввело временную экспортную пошлину на год для наполнения бюджета и снятия маржи с высоких цен на внешних рынках", - поведал он.

"Отраслевые эксперты говорят, что Армении стоило бы не продавать акции российской компании, а модернизировать горнорудное производство, однако это требует больших вложений, так как медные руды на Каджаранском месторождении беднее, чем, к примеру, российские, и для извлечения сопоставимого объема меди для экспорта требуется больше ресурсов. Армянское правительство предпочло вместо этого получить деньги в бюджет, а россияне получили контроль над предприятием. Также GeoProMining обязались вложить в комбинат дополнительные инвестиции, озвучены $4 млрд. Предполагается, что на эти деньги будет создан в Армении медно-плавильный комбинат. Это достаточно крупные инвестиции для Армении в целом, не говоря об отрасли", - подчеркнул Александр Караваев.

В связи с этим Россия увеличит усилия по разблокированию границ и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, поскольку лучший канал поставок меди - старая советская дорога из Армении в Азербайджан, по которой медь с Зангезурского комбината перевозилась прежде. "Эта железная дорога, о разблокировании которой сейчас ведутся переговоры, строилась в советское время специально для передвижения тяжелых грузовых составов, которые не могли ходить по северной дороге Иджеван-Агстафа, соединявшей АрмССР с АзССР. Инфраструктура для поставок уже есть, хотя, конечно, она требует глубокой модернизации, местами нужно полностью заново класть рельсы, но тем не менее. И видно, что происходит срастание новых проектов со старой инфраструктурой, что потребует открытия коммуникаций", - сказал экономист.

"Возможно, российские интересы уже дали импульс для принятия решения армянским руководством, чтобы двинуться в этом направлении практическими шагами. Комиссия, которая работала на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, показывала, что Ереван готов открыть коммуникации и не отрицает этого, правда, обуславливая это разными вопросами, связанными с открытием сразу всех дорог и ожиданием от Азербайджана встречных шагов. Принципиальная готовность озвучена, дело только за тем, с чем именно открытие коммуникаций будет связано. Сейчас видно, что такой причиной может стать приход GeoProMining в Зангезурский медно-молибденовый комбинат", - заключил эксперт.