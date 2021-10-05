Население России может вскоре сократиться на 8%

К 2036 году население России может уменьшиться на 12 млн - более 8% от сегодняшней численности, предупредил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Стрижаков.

"Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства", - поделился академик.

Самый оптимистический прогноз предполагает увеличение численности населения на 4 млн, в таком случае в 2036 году в России будет проживать более 150 млн человек, рассказал Стрижаков. "Согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек", - добавил он.

По словам эксперта, важнейшей задачей сейчас является снижение перинатальных и неонатальных потерь, а также сохранение репродуктивного здоровья населения.

Академик отметил, что в России не снижается число детей с аномалиями развития, а также растет число детей–инвалидов из-за поражений нервной системы, заболеваний эндокринной системы, нарушения обмена веществ, новообразований.

Отдельным вызовом для популяции является новая коронавирусная инфекция, сообщил Стрижаков.