На Кубани нелегально изготавливали алкоголь

Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции обнаружен в Абинске, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 40 тыс литров спиртного. Это в том числе продукция под различными известными торговыми марками водки, виски, коньяка и другое. Цех по изготовлению контрафактной продукции находился на территории производства бытовой химии и средств дезинфекции.

Отмечается, что изъятый товар направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит добавить, что в настоящее время устанавливаются причастные к нелегальной продаже алкоголя.