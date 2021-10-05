Главная » Новости

На Кубани нелегально изготавливали алкоголь

На Кубани нелегально изготавливали алкоголь

Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции обнаружен в Абинске, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 40 тыс литров спиртного. Это в том числе продукция под различными известными торговыми марками водки, виски, коньяка и другое. Цех по изготовлению контрафактной продукции находился на территории производства бытовой химии и средств дезинфекции. 

Отмечается, что изъятый товар направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Стоит добавить, что в настоящее время устанавливаются причастные к нелегальной продаже алкоголя. 

1835 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!