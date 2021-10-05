Дожди будут поливать горы Северного Кавказа до конца недели

Дожди, местами сильные, обрушатся на горы и предгорья регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и будут идти в течение всей рабочей недели, - сообщили в центре погоды "Фобос".

"На этой неделе погода везде будет хорошей - солнечной и сухой, за исключением горных районов республик Северного Кавказа, Краснодарского края и Адыгеи, Крыма, а также Ставропольского края. Здесь будет проявляться влияние циклона, поэтому высока вероятность дождей, местами сильных. При этом заполнение этого циклона произойдет только в конце недели, осадки прекратятся в четверг-пятницу", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, передает ТАСС.

Так, в Кабардино-Балкарии дождь прогнозируется на всю неделю до пятницы, при этом в среду и четверг ожидаются очень сильные осадки, ливни в середине недели пройдут и в Северной Осетии, а в горах на высоте свыше 1200 м над уровнем моря будет идти снег с дождем, а на высоте более 1500 м - интенсивный снег.

Продолжается увеличение снежного покрова, - добавил эксперт.