В России за сутки от коронавируса умерли 895 пациентов

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 25,1 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 895 пациентов - антирекорд за все время пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 110 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 110 (8,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 827, в Петербурге - 1 894, в Московской области - 1 788. В Крыму новых случаев 441 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 358, в Краснодарском крае - 217, в Дагестане - 113, в Кабардино-Балкарии - 86, в Северной Осетии - 72, в Чечне - 69, в Ингушетии - 66, в Карачаево-Черкесии - 58, в Адыгее - 49.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных в России достигло 7 637 427 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 568 человек, за весь период - 6 759 059 человек.

Умерли за сутки 895 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 211 696 человек.