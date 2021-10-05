"Спутник V" могут зарегистрировать в ВОЗ до конца ноября

Разработчики препарата от коронавируса "Спутник V" рассчитывают на регистрацию Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины до конца ноября. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы - октябрь-ноябрь", - приводит слова Гущина ТАСС.

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 70 странах, где проживает в общей сложности более 4 млрд человек.