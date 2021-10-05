Четверо из пяти россиян позитивно оценивают межнациональные отношения в РФ

Почти 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране в данный момент, рассказала председатель Совета Ассамблеи народов РФ, член Совета при президенте по межнациональным отношениям Светлана Смирнова в ходе Всероссийского форума национального единства, который проходит в Ханты-Мансийске.

"Процент [положительно оценивающих состояние межнациональных отношений] растет", - цитирует ее ТАСС.

Смирнова уточнила, что к остальным 20% относятся те, кто не определились либо оценивают уровень отношений не совсем положительно. "Это те люди, с которыми нам необходимо работать. Мы с вами не дорабатываем, надо искать новые формы, методы взаимодействия с жителями нашей страны, в том числе по адаптации и социализации иностранных граждан", - подчеркнула председатель Совета Ассамблеи народов РФ.

В ходе презентации Смирновой был показан слайд, из которого следует, что в 2018 году число россиян, положительно оценивавших состояние межнациональных (межэтнических) отношений в России, равнялось 78,4%. Кроме того, 93% граждан сообщали об отсутствии в отношении их дискриминации по национальной, языковой или религиозной принадлежности.