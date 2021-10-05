Беспилотные такси могут появится в Москве уже в этом году

Беспилотное такси в Москве может стать реальностью уже в 2021 году, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов интервью изданию "Ведомости".

"Возможно, уже в этом году Москва станет второй мировой столицей после Пекина и первой в Европе, где появятся беспилотные такси", - заявил он.

По словам Ликсутова, правительство Москвы и "Яндекс" уже работают над созданием беспилотного трамвая. "В Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования для беспилотного движения", - поделился заммэра столицы.

Ликсутов считает, что для входа беспилотного транспорта в повседневную жизнь горожан понадобится более 10 лет.