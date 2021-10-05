Дончанам прочат почти трехкратный рост цен на картофель

Предстоящей зимой цены на картофель в донском регионе могут вырасти в 2,6 раза – считает советник председателя торгово-промышленной палаты Ростовской области по агро-промышленному комплексу Юрий Корнюш.

С одной стороны, урожайность картофеля с гектара в регионе выросла с 277 до 290 ц, с другой – из-за недостатка площадей для хранения урожая владельцы продают его в Москву или Санкт-Петербург, где закупочные цены выше.

При этом при прогнозе министерства сельского хозяйства Российской Федерации по сбору в 7,15 млн т собрано лишь 2,2 млн т, поскольку период сбора позднего картофеля пришелся на непогоду.

"В странах ближнего и дальнего зарубежья этот год оказался неурожайным по картофелю. Это может привести к экспорту из России, ведь эмбарго на картофель нет, что может спровоцировать рост цен внутри страны", - считает Юрий Корнюш, передает donnews.ru.

Напомним, закупочная цена картофеля за год выросла с 11,2 до 30 рублей. При этом розничная цена на донских рынках составляет от 50 до 60 рублей, хотя годом ранее она была на уровне 25 рублей. В зимний период цена на картофель и вовсе может достичь 80 рублей, - полагает эксперт.