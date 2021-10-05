Стало известно, во сколько россиянам обходятся репетиторы

Исследование сервиса "СберУслуги" совместно с ЮKassa (экосистема "Сбера") показало, что дороже всего россиянам обходятся репетиторы по английскому языку.

В среднем одно занятие у репетитора по английскому языку стоит 700 рублей, следом идут занятия по математике - 630 рублей за урок, преподаватели русского языка берут в среднем 560 рублей.

"Стоимость занятий выше, если речь идет о подготовке к ЕГЭ. Так, средняя цена за один урок по английскому языку - 900 рублей, по математике - 750 рублей, а по русскому - 650 рублей", - говорится в исследовании.

Чаще всего самозанятые предлагают услуги по преподаванию математики, включая алгебру и геометрию (32%), английского языка (20%), русского языка (17%). Также довольно много предложений от репетиторов по информатике и обществознанию.