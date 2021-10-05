Российская официальная делегация первой прилетела в международный аэропорт Физули (ВИДЕО)

Международный аэропорт Физули принял первый официальный рейс. Об этом сообщает Az TV.

На освобожденные территории Азербайджана первой прилетела делегация из России во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым.

Уточняется, что делегация прибыла на деоккупированные земли АР с целью развития сотрудничества в промышленной сфере, пишет 1news.az.