Российская официальная делегация первой прилетела в международный аэропорт Физули (ВИДЕО)
Международный аэропорт Физули принял первый официальный рейс. Об этом сообщает Az TV.
На освобожденные территории Азербайджана первой прилетела делегация из России во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым.
Уточняется, что делегация прибыла на деоккупированные земли АР с целью развития сотрудничества в промышленной сфере, пишет 1news.az.
Вестник Кавказа
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