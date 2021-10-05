Коронавирус отправил на удаленку учеников 116 классов Северной Осетии

Четыре школы и 128 классов в Северной Осетии перешли на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом и роста заболеваемости ОРВИ среди учеников.

"Четыре школы закрыты полностью по причине ОРВИ, в 40 школах республики закрыто 128 классов, из них: 116 - по причине COVID-19, 12 - по причине ОРВИ", - сообщили в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии, передает "Это Кавказ".

Также в республике из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыто 20 детских садов, в восьми детсадах закрыто девять групп, шесть из них - из-за случаев COVID-19, три - по причине ОРВИ.

Напомним, в стационарах республики сейчас проходят лечение 864 человека с коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю количество обращений из-за болезни выросло.

