Алина Кабаева проведет турнир по гимнастике среди участников Олимпиады

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева планирует провести экспериментальный международный турнир среди сборных команд-участниц Олимпийских игр в Токио, пишет РИА Новости.

О планах Кабаевой рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

"17-18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир. Он пройдет по правилам 2004-2005 годов: четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим десять сборных, которые были на Олимпиаде в Токио", - поделилась Винер-Усманова.

Ранее Кабаева раскритиковала судейство на Олимпиаде в Токио.