Главная » Новости

Алина Кабаева проведет турнир по гимнастике среди участников Олимпиады

Алина Кабаева проведет турнир по гимнастике среди участников Олимпиады

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева планирует провести экспериментальный международный турнир среди сборных команд-участниц Олимпийских игр в Токио, пишет РИА Новости.

О планах Кабаевой рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

"17-18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир. Он пройдет по правилам 2004-2005 годов: четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим десять сборных, которые были на Олимпиаде в Токио", - поделилась Винер-Усманова.

Ранее Кабаева раскритиковала судейство на Олимпиаде в Токио.

1130 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!