Россияне могут остаться без популярных шоколадных батончиков

Неурожай кокосов поставил под угрозу поставки в Россию известных шоколадных батончиков Bounty, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на российскую структуру компании Mars.

В компании заявили, что "вынужденные ограничения" вызваны повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья. Также в Mars считают, что товарные запасы Bounty на складах восполнятся к середине октября текущего года.

В издании говорят, что нехватка кокосовой стружки вызвана неурожаем на Филиппинах из-за мощного тайфуна в конце прошлого года. Также в компании считают, что сложности с поставками Bounty могут продлиться до 2022-го года.