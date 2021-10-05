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Пожилой рабочий погиб на заводе в Рустави

Пожилой рабочий погиб на заводе в Рустави

Взрыв прогремел на металлургическом заводе в грузинском городе Рустави, передает местный телеканал TV4.

По предварительным сведениям, на предприятии взорвалось одно из устройств, жертвой инцидента стал 60-летний рабочий: он скончался на месте ЧП.

Трагедия произошла накануне, другие обстоятельства пока не известны, пишет Sputnik Грузия.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

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