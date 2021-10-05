НБУ выпустил памятную монету к юбилею Ивана Поддубного

Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение памятную монету "Иван Поддубный", посвященную 150-летию со дня рождения знаменитого спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, - сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета "Иван Поддубный" номиналом в 2 гривны посвящена спортсмену времен Российской империи и СССР Ивану Поддубному, который прославился богатырской силой, мужеством и ловкостью. За 40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. До сих пор людей большой физической силы сравнивают с Поддубным, - передает "СТРАНА.ua".

На лицевой стороне монеты сверху размещены надписи: УКРАИНА/2021, под которыми - малый Государственный Герб Украины. В центре - стилизованная композиция в виде медали на ленте - там изображен Земной шар, вокруг которого надписи "УКРАИНСКИЙ БОГАТЫРЬ" (полукругом над шаром), "ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ" (полукругом под шаром). Номинал монеты – 2 ГРИВНЫ (внизу на зеркальном фоне), по обе стороны от центральной композиции - стилизованные сцены борьбы, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины (внизу справа).

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне изображен Поддубный, справа от которого - годы жизни 1871/1949 и надпись Иван Поддубный (полукругом справа).

Монета изготовлена ​​из нейзильбера, ее масса составляет 12,8 г, диаметр - 31,0 мм, а тираж составляет 35 тыс штук.

Напомним, Иван Поддубный покинул ковер в 1941 году в 70-летнем возрасте. В 1945 году Поддубному было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР". В годы войны он проживал в городе Ейске (Краснодарский край) на берегу Азовского моря. Когда город оккупировали немцы, на их предложение поехать в Германию и готовить немецких спортсменов ответил отказом: "Я - русский борец. Им и останусь".

Поддубный умер в Ейске 8 августа 1949 года на 78-м году жизни от инфаркта. Похоронен там же в городском парке, ныне носящем его имя. Здесь же ему установлен памятник, а неподалеку расположены Музей Поддубного и спортивная школа его имени. На могиле Поддубного высечено: "Здесь русский богатырь лежит".