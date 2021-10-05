В Грузии коронавирус нашли еще у 2,8 тыс человек

За минувшие сутки в Грузии выявили 2 800 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 621 420 человек.

За сутки вылечились 1 485 человек, с начала пандемии - 593 153. Умерли за сутки 42 пациента, за все время - 9 110.

Показатель инфицирования за сутки поднялся до 8,31%, за последние 14 дней составляет 5,51%.

В карантине находятся 34 человека, в стационарах наблюдаются 4 025, в ковид-гостиницах остаются 597.