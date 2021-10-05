В Грузии коронавирус нашли еще у 2,8 тыс человек
За минувшие сутки в Грузии выявили 2 800 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 621 420 человек.
За сутки вылечились 1 485 человек, с начала пандемии - 593 153. Умерли за сутки 42 пациента, за все время - 9 110.
Показатель инфицирования за сутки поднялся до 8,31%, за последние 14 дней составляет 5,51%.
В карантине находятся 34 человека, в стационарах наблюдаются 4 025, в ковид-гостиницах остаются 597.
Вестник Кавказа
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