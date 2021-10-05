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Парламент Чечни избрал спикера

Парламент Чечни избрал спикера

Председателем парламента Чечни пятого созыва вновь стал Магомед Даудов.

Голосование прошло накануне на первом заседании нового состава парламента с участием главы республики Рамзана Кадырова.

"Магомед Хожахмедович в разные годы занимал различные должности и всегда на высоком профессиональном уровне справлялся с возложенными на него задачами", - заявил Кадыров на заседании, сообщает ТАСС.

Даудов поблагодарил главу Чечни и весь депутатский корпус за поддержку его кандидатуры. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.

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Вестник Кавказа

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