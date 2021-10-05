Возможная шантажистка схвачена на Ставрополье

Правоохранители установили личность девушки, подозреваемой в вымогательстве у жителя Невинномысска. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что неизвестные злоумышленники пригрозили, что испортят его репутацию, опубликовав в открытом доступе его личные снимки. Чтобы не допустить этого, мужчина перевел требуемую сумму на указанный электронный кошелек.

Сотрудники угрозыска установили, что к совершению преступления причастна 19-летняя девушка. Ее доставили в отдел полиции, где она признала вину.

"Установлено, что злоумышленница с чужой закрытой страницы в социальной сети вступила в приватную переписку с потерпевшим, а позже потребовала денежные средства в обмен на нераспространение компрометирующих его фотографий", - пояснили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).