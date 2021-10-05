Борцы из Дагестана принесли России еще две медали на ЧМ в Осло

Дагестанские борцы вольного стиля накануне на чемпионате мира, проходящем в норвежском Осло, выиграли две медали, в том числе одну золотую.

Так, Загир Шахиев стал сильнейшим в весовой категории до 65 кг. В финальном поединке 22-летний уроженец Хасавюртовского района победил иранца Амира Яздани со счетом 14:4. Для Шахиева это первая медаль чемпионата мира - ранее он выиграл "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата России, передает "АиФ-Дагестан".

Магомед Курбанов стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 92 кг. В финале 22-летний выходец из Ботлихского района уступил иранцу Камрану Гасемпуру со счетом 4:8.

Самый титулованный дагестанский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал в категории до 97 кг - в решающей схватке он поборется с американцем Кайлом Снайдером.