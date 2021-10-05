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Новое ЧП: трасса Джубга - Сочи парализована из-за сильного оползня

Новое ЧП: трасса Джубга - Сочи парализована из-за сильного оползня

На Кубани приостановлено движение транспорта на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи из-за оползня, вызванного сильными дождями.

"На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта",- сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На участке дороги организовано реверсивное движение. Ведется ремонт дорожного полотна.

Непогода на Кубани сохранится до 6 октября, в районе Сочи над морем могут формироваться смерчи.

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Вестник Кавказа

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