Стало известно, сколько жителей Дагестана привились от COVID-19

Замглавы Минздрава Дагестана Джавгарат Исаева заявила, что республике удалось добиться стабилизации ситуации по коронавирусу, а общее число поступающих в сутки в стационары составляет около 150 человек.

Она подчеркнула, что во всех лечебно-профилактических учреждениях имеется необходимые аппаратура и медикаменты.

"Лечение проводится в соответствии с временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции от 21 сентября 2021 года. Вирусологи считают, что коронавирус сильно ослабеет. Вирус в процессе эволюции все-таки имеет тенденцию к снижению своей патогенности", – приводит слова Исаевой РИА Дагестан.

Замглавы ведомства отметила, что в настоящее время в Дагестане привились чуть более 45 тыс человек (25% населения), что, по ее словам, недостаточно для формирования коллективного иммунитета.