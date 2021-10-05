Газ в Европе снова рвется к рекордам

Цена на газ в Европе сегодня на открытии торгов установила очередной рекорд, немного не дойдя до $1250 за тысячу кубометров, об этом говорят данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во время торгов достигла $1247,4 за тысячу кубометров, или 104 евро за МВт ч, пишет ТАСС.

Накануне после подъема до рекордного уровня в $1,2 тыс за тысячу кубометров цена на газ в Европе обвалилась после сообщений о том, что Датское энергетическое агентство одобрило запуск тестирования первой нитки газопровода "Северный поток-2": почти за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упали почти на $70, до $1124 за тысячу кубометров.