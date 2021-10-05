Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Узбекистане

Прогноз Узгидромета на месяц говорит, что погода в октябре в республике будет неустойчивой, в дневные часы воздух может прогреваться до 27 градусов, по ночам - остывать до нуля.

"Октябрь в этом году начался с резкого похолодания. Холодная воздушная масса, пришедшая к нам с центральных районов Европейской территории России, понизила температуру воздуха сразу на 10-12 градусов", – напомнили эксперты.

Холодная погода сохранится до конца недели. Днем при солнце будет теплеть до 19-22 градусов, в облачные дни - 13-16. Ночная температура на этой неделе будет в пределах плюс 5-10.

Небольшие дожди ожидаются на севере республики 5 октября, по центральным областям и по Ферганской долине 8-9 октября, по предгорным и горным районам более интенсивные осадки пройдут 6-9 октября.

До конца октября ожидаются колебания температуры – днем от 13 до 27 градусов в разные дни, по ночам - от нуля до плюс 10.

В третьей декаде октября в Узбекистане местами возможны небольшие.

Синоптики отмечают, что октябрь в этом году по температурному режиму ожидается на 1-1,5 градуса ниже нормы.