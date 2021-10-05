Кубань будет заливать дождями

Краснодарский край сегодня останется во власти непогоды, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре утром дождь и лишь 10 градусов тепла. Днем температура поднимется до 12 и дождь прекратится, вечером в краевом центре будет 11 тепла, - говорится в прогнозе, передает портал Юга.ру.

А вот по краю сильные дожди, скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до 10-15 тепла, ночью похолодает до 6-11.

На Черноморском побережье облачно, с прояснениями, и сыро - местами дождь с грозой, утром в Туапсинском районе ливень. Ветер холодный, северо-восточный, его скорость - 9-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 17-22 м/с, в районе Новороссийска 20-25 м/с с порывами до 27-32 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 13-18, ночью упадет до 7-12 со знаком плюс.