Стало известно, когда боксер из Казахстана вернется на ринг

Непобежденный чемпион WBO International в среднем весе Канат Ислам вернется на ринг в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Боксер отметил, что в настоящее время он тренируется в Стамбуле.

"Уважаемые мои болельщики, мы активно готовимся к бою. Даст Бог, скоро мы поделимся хорошими новостями. Горячий привет из Турции", - написал он.

Последний поединок Ислам провел 21 февраля в Майами. Тогда он одержал победу нокаутом над представителем Эквадора Джейсоном Минду.

Стоит подчеркнуть, что для 37-летнего казахстанца эта победа стала 28-й из 28 на профессиональном уровне.