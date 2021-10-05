Стало известно, когда боксер из Казахстана вернется на ринг
Непобежденный чемпион WBO International в среднем весе Канат Ислам вернется на ринг в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Боксер отметил, что в настоящее время он тренируется в Стамбуле.
"Уважаемые мои болельщики, мы активно готовимся к бою. Даст Бог, скоро мы поделимся хорошими новостями. Горячий привет из Турции", - написал он.
Последний поединок Ислам провел 21 февраля в Майами. Тогда он одержал победу нокаутом над представителем Эквадора Джейсоном Минду.
Стоит подчеркнуть, что для 37-летнего казахстанца эта победа стала 28-й из 28 на профессиональном уровне.
Вестник Кавказа
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