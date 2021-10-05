Женщина погибла в столкновении двух "Жигулей" в Чечне

ДТП со смертельным исходом произошло в Ножай-Юртовском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.

Трагедия случилась на автодороге Согунты-Кошкельды. Водитель "ВАЗ-21099" выехал на "встречку", где столкнулся с "ВАЗ-21074", за рулем которого был житель Курчалоевского района, 2002 г.р.

В результате аварии от полученных травм на месте событий умерла пассажирка "ВАЗ-21099", еще одна женщина, ехавшая в той же машине, с телесными повреждениями была госпитализирована в Ножай-Юртовскую районную больницу.

По факту инцидента идет проверка.