44 дня Отечественной войны Азербайджана: день девятый, 5 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В девятый день, 5 октября, около полуночи были опубликованы фотодокументы ракетной атаки ВС Армении на удаленный на 100 км от фронта город Мингячевир. Утром, пока продолжались бои на северо-восточном и южном участках фронта, Россия вновь предложила свои посреднические услуги для прекращения боевых действий. Между тем армянские оккупационные силы продолжили артиллерийские удары по азербайджанским городам, число погибших под этими обстрелами мирных жителей выросло до 24 человек.

Ввиду продвижения азербайджанской армии вглубь оккупационной зоны иностранные журналисты покинули Ханкенди. Также Ханкенди стали покидать местные жители, оккупанты и незаконные поселенцы. В МО РА признали значительную деоккупацию азербайджанской земли на юге.

Около 11:00 были произведены ракетные удары ВС Армении по Барде, ракеты были нацелены на детскую больницу. Тогда же были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденного двумя днями ранее села Талыш. Иран объявил о подготовке собственной программы урегулирования конфликта.

Вскоре после 12:00 ВС Армении во второй раз ударили ракетами средней дальности по Гяндже, теперь целью стал центральный рынок города. Испытывая недостаток в личном составе оккупационных сил, Ереван начал раздавать оружие армянским журналистам. Жители Тертера заявили, что не покинут город из-за обстрелов.

Около 14:00 Кремль объяснил, почему президент Владимир Путин все еще не провел ни одного телефонного разговора с президентом Ильхамом Алиевым, хотя с премьер-министром Николом Пашиняном он общался в прошедшие дни регулярно. Спустя час стало известно о прибытии некоего "спецборта" в Ереван из России. Генпрокуратура Азербайджана опубликовала данные о ракетных обстрелах соседних с Баку районов республики, американский дипломат Мэтью Брайза подчеркнул незаконность армянских ударов по мирным населенным пунктам.

Ильхам Алиев в интервью TRT Haber выразил надежду на то, что по завершении войны армянский и азербайджанский народы смогут помириться. Около 15:00 ВС Армении обстреляли Бейлаган и Агджабеди. Азербайджанская освободительная армия в числе прочего ликвидировала системы залпового огня оккупантов.

Вскоре после 17:00 Никол Пашинян объявил мобилизацию всех демобилизованных за год граждан. В лексикон оккупантов вошло выражение "тактическое отступление". Минобороны Азербайджана представило фотодокументы трофейной и ликвидированной техники захватчиков.

Еще один ракетный удар армянских войск по Гяндже был произведен около 19:00, под обстрелами в Агдамском районе погибли жители двух сел. Вскоре после этого стало известно об освобождении от оккупации еще трех сел Джебраильского района.

Минская группа ОБСЕ на уровне глав МИД стран-сопредседателей официально призвала к прекращению боевых действий. После этого состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана, а Никол Пашинян еще раз позвонил Владимиру Путину.

Таким образом, в девятый день войны азербайджанская армия закреплялась на освобожденных землях в Тертерском районе и Джебраильском районе, продолжая уничтожать оккупационные боевые позиции. Административный центр оккупационной зоны город Ханкеди стал стремительно пустеть из-за быстрого продвижения азербайджанских войск на юге. ВС Армении весь день вели ракетные обстрелы удаленных от фронта населенных пунктов Азербайджана, теперь уже не пытаясь объяснить эти удары "военными целями", а в самой зоне боевых действий перешли к постоянному "тактическому отступлению".